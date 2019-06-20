Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 0,96 0,92 4,35 İttifak Holding 6,87 6,64 3,46 Arçelik 19,29 18,73 2,99 T.S.K.B. 0,73 0,71 2,82 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 2,28 2,63 Otokar 110,30 107,70 2,41 Şekerbank 0,94 0,92 2,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,00 2,00 Gübre Fabrik. 2,55 2,50 2,00 Metro Holding 1,03 1,01 1,98 Kordsa Teknik Tekstil 12,47 12,24 1,88 MLP Sağlık 12,38 12,16 1,81 Trakya Cam 2,85 2,80 1,79 Koza Altın 50,20 49,34 1,74 Türk Traktör 29,96 29,52 1,49 Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 1,39 1,44 Akbank 6,67 6,58 1,37 Tümosan Motor ve Traktör 3,82 3,77 1,33 Vakıflar Bankası 3,87 3,82 1,31 Aksa Enerji 2,34 2,31 1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

