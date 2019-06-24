Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 4,61 4,38 5,25 Vakıflar Bankası 4,06 3,87 4,91 Mavi Giyim 38,50 36,76 4,73 Garanti Bankası 8,95 8,55 4,68 Koza Altın 52,90 50,65 4,44 Coca Cola İçecek 28,94 27,82 4,03 Trakya Cam 3,00 2,89 3,81 İş Bankası (C) 5,83 5,62 3,74 Türk Traktör 30,58 29,52 3,59 Turkcell 12,90 12,48 3,37 Akbank 6,94 6,72 3,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,33 3,00 İttifak Holding 7,40 7,20 2,78 Koza Madencilik 7,47 7,27 2,75 İpek Doğal Enerji 5,77 5,62 2,67 Anadolu Efes 19,26 18,78 2,56 Gübre Fabrik. 2,61 2,55 2,35 Göltaş Çimento 10,55 10,33 2,13 Şekerbank 0,96 0,94 2,13 Koç Holding 17,60 17,25 2,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

