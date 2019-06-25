Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,72 1,61 6,83 Galatasaray Sportif 1,45 1,38 5,07 Pegasus 39,86 38,36 3,91 Halkbank 5,61 5,40 3,89 Coca Cola İçecek 30,02 28,94 3,73 Tofaş Oto. Fab. 19,49 18,80 3,67 ICBC Turkey Bank 3,30 3,19 3,45 Gentaş 1,54 1,49 3,36 Şok Marketler 9,34 9,05 3,20 Park Elek.Madencilik 2,43 2,36 2,97 İttifak Holding 7,60 7,40 2,70 Türk Telekom 4,96 4,83 2,69 Alarko Holding 3,27 3,19 2,51 İhlas Holding 0,42 0,41 2,44 Tümosan Motor ve Traktör 3,96 3,87 2,33 Enka İnşaat 5,35 5,24 2,10 Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 1,44 2,08 Trabzonspor Sportif 1,00 0,98 2,04 Parsan 14,64 14,36 1,95 Fenerbahçe Futbol 7,36 7,23 1,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

