Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,63 3,92 18,11 Vakıflar Bankası 4,59 4,19 9,55 Odaş Elektrik 1,52 1,41 7,80 Garanti Bankası 9,79 9,10 7,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 2,41 7,47 Albaraka Türk 1,24 1,16 6,90 Akbank 7,26 6,80 6,76 Emlak Konut GMYO 1,20 1,13 6,19 Migros Ticaret 14,28 13,53 5,54 Hürriyet Gzt. 0,77 0,73 5,48 Türk Telekom 5,25 4,98 5,42 T.S.K.B. 0,78 0,74 5,41 Turkcell 13,47 12,80 5,23 Anadolu Grubu Holding 11,06 10,53 5,03 Sabancı Holding 9,02 8,59 5,01 Aselsan 18,85 18,00 4,72 Aksa Enerji 2,44 2,33 4,72 Gersan Elektrik 2,00 1,91 4,71 İş Fin.Kir. 3,14 3,00 4,67 Kardemir (D) 2,35 2,25 4,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

