Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 46,40 44,40 4,50 Çemtaş 5,41 5,19 4,24 Tümosan Motor ve Traktör 4,16 4,03 3,23 Net Holding 1,73 1,68 2,98 Afyon Çimento 4,09 4,00 2,25 Bera Holding 1,91 1,87 2,14 Tofaş Oto. Fab. 19,91 19,53 1,95 Karsan Otomotiv 1,27 1,25 1,60 Özderici GMYO 0,73 0,72 1,39 Anadolu Efes 20,84 20,58 1,26 Parsan 15,10 14,92 1,21 Park Elek.Madencilik 2,57 2,54 1,18 GSD Holding 0,86 0,85 1,18 Arçelik 19,65 19,46 0,98 Konya Çimento 181,20 179,70 0,83 Emlak Konut GMYO 1,23 1,22 0,82 Vakıflar Bankası 4,63 4,60 0,65 Koç Holding 18,07 17,96 0,61 Göltaş Çimento 11,01 10,97 0,36 Enerjisa Enerji 5,84 5,83 0,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

