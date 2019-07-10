Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,98 2,70 10,37 Çemtaş 5,81 5,44 6,80 Otokar 117,10 110,30 6,17 Vakıflar Bankası 4,79 4,52 5,97 Şok Marketler 9,90 9,45 4,76 Koza Madencilik 6,31 6,04 4,47 İttifak Holding 6,25 5,99 4,34 Arçelik 19,59 18,80 4,20 Pegasus 48,24 46,38 4,01 Gübre Fabrik. 2,60 2,50 4,00 Türk Telekom 5,22 5,02 3,98 T.S.K.B. 0,80 0,77 3,90 İndeks Bilgisayar 6,97 6,72 3,72 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,83 3,61 Sabancı Holding 9,18 8,87 3,49 Vestel 10,08 9,74 3,49 İş Bankası (C) 6,48 6,27 3,35 TAV Havalimanları 25,02 24,22 3,30 Halkbank 6,02 5,83 3,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 2,50 3,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

