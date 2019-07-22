FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 0,81 0,69 17,39 Metro Holding 1,07 0,98 9,18 Çemtaş 6,12 5,82 5,15 Gübre Fabrik. 3,11 3,01 3,32 Emlak Konut GMYO 1,27 1,23 3,25 Şok Marketler 9,94 9,65 3,01 Anadolu Grubu Holding 11,55 11,22 2,94 Kerevitaş Gıda 2,14 2,09 2,39 Koza Altın 57,15 56,20 1,69 Parsan 13,99 13,77 1,60 Ege Endüstri 545,00 537,00 1,49 Enka İnşaat 5,86 5,78 1,38 Vestel 10,02 9,89 1,31 Otokar 124,60 123,00 1,30 Aksa Enerji 2,43 2,40 1,25 Aksa 9,13 9,02 1,22 Konya Çimento 184,00 182,20 0,99 Göltaş Çimento 10,75 10,65 0,94 Yataş 5,46 5,42 0,74 Park Elek.Madencilik 2,78 2,76 0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İki dev market birleşiyor

İki dev market birleşiyor

Kurban Bayramı tatili için 'uzatılmasın' çağrısı!

Kurban Bayramı tatili için 'uzatılmasın' çağrısı!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0

Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

CaseCampus Girişimcilik Programı altıncı dönemini tamamladı

CaseCampus Girişimcilik Programı altıncı dönemini tamamladı

Ziraat Odaları, TMO’nun fındık fiyatını açıklamasını istiyor

Ziraat Odaları, TMO’nun fındık fiyatını açıklamasını istiyor

Araştırma: Çalışanların yüzde 83’ü "esnek çalışma" istiyor

Araştırma: Çalışanların yüzde 83’ü "esnek çalışma" istiyor

Hannover Fairs / Kühnel: Ekonomideki ivmede fuarların rolü büyük olacak

Hannover Fairs / Kühnel: Ekonomideki ivmede fuarların rolü büyük olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.