FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 37,26 31,60 17,91 Gübre Fabrik. 3,50 3,32 5,42 İndeks Bilgisayar 8,42 8,01 5,12 Enka İnşaat 6,10 5,92 3,04 Yapı ve Kredi Bank. 2,73 2,66 2,63 TAV Havalimanları 25,10 24,66 1,78 Parsan 15,95 15,68 1,72 Doğan Holding 1,30 1,28 1,56 MLP Sağlık 12,00 11,83 1,44 Tümosan Motor ve Traktör 4,16 4,11 1,22 Garanti Bankası 9,85 9,75 1,03 İhlas Gayrimenkul 1,01 1,00 1,00 Zorlu Enerji 1,22 1,21 0,83 Tüpraş 140,00 138,90 0,79 Sabancı Holding 9,87 9,80 0,71 Park Elek.Madencilik 2,93 2,91 0,69 Galatasaray Sportif 1,47 1,46 0,68 İpek Doğal Enerji 5,18 5,15 0,58 Vestel 9,43 9,38 0,53 Kerevitaş Gıda 2,15 2,14 0,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada en çok değer kazanan hisseler

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