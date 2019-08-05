Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,14 1,06 7,55 İhlas Holding 0,52 0,49 6,12 Koza Madencilik 7,44 7,10 4,79 Alarko GMYO 44,12 42,20 4,55 Tukaş 4,62 4,46 3,59 İpek Doğal Enerji 5,28 5,10 3,53 Hektaş 14,31 13,84 3,40 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,02 2,94 Türk Traktör 36,00 35,00 2,86 Karsan Otomotiv 1,12 1,09 2,75 Ege Endüstri 532,00 519,20 2,47 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,74 1,70 2,35 Şok Marketler 10,49 10,26 2,24 Emlak Konut GMYO 1,23 1,21 1,65 Koza Altın 57,00 56,10 1,60 İttifak Holding 5,89 5,80 1,55 Türk Hava Yolları 12,50 12,31 1,54 Otokar 123,60 121,80 1,48 T.S.K.B. 0,84 0,83 1,20 Pegasus 49,00 48,46 1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

