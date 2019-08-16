Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,02 0,90 13,33 Anadolu Grubu Holding 13,29 12,56 5,81 Koza Madencilik 8,92 8,46 5,44 Hektaş 14,34 13,62 5,29 Alarko Holding 3,76 3,59 4,74 Otokar 129,80 124,10 4,59 İpek Doğal Enerji 6,02 5,78 4,15 Türk Traktör 39,10 37,58 4,04 Migros Ticaret 18,47 17,78 3,88 Yataş 5,61 5,41 3,70 Ford Otosan 60,25 58,20 3,52 Kerevitaş Gıda 2,12 2,05 3,41 Turkcell 12,45 12,06 3,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Çemaş Döküm 0,71 0,69 2,90 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,05 2,86 Polisan Holding 2,25 2,19 2,74 Parsan 14,85 14,51 2,34 Şok Marketler 11,38 11,12 2,34 Koza Altın 64,70 63,50 1,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

