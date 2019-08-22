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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 68,25 64,45 5,90 Turkcell 12,53 12,00 4,42 Gübre Fabrik. 4,11 3,95 4,05 İhlas Holding 0,53 0,51 3,92 Koza Altın 64,40 62,05 3,79 Park Elek.Madencilik 3,03 2,95 2,71 halkbank 5,44 5,30 2,64 Özderici GMYO 0,81 0,79 2,53 İndeks Bilgisayar 7,41 7,25 2,21 Trakya Cam 2,47 2,42 2,07 MLP Sağlık 11,91 11,70 1,79 Metro Holding 1,16 1,14 1,75 Ülker Bisküvi 17,19 16,90 1,72 Eczacıbaşı İlaç 2,38 2,34 1,71 Ereğli Demir Çelik 6,21 6,11 1,64 Çelebi 89,60 88,25 1,53 Mavi Giyim 36,54 36,00 1,50 Gentaş 1,37 1,35 1,48 Çemtaş 4,99 4,92 1,42 Parsan 14,06 13,88 1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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