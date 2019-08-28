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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,36 1,17 16,24 Kerevitaş Gıda 2,35 2,06 14,08 Fenerbahçe Futbol 9,22 8,50 8,47 Gözde Girişim 2,84 2,70 5,19 Net Holding 1,67 1,60 4,37 Ülker Bisküvi 17,57 16,91 3,90 İpek Doğal Enerji 6,28 6,05 3,80 Polisan Holding 2,29 2,21 3,62 Koza Altın 70,40 68,00 3,53 Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 1,48 2,70 Sabancı Holding 8,84 8,64 2,31 Koza Madencilik 8,47 8,28 2,29 Otokar 127,00 124,20 2,25 Arçelik 16,76 16,43 2,01 Turkcell 12,34 12,10 1,98 Parsan 14,15 13,89 1,87 Netaş Telekom. 6,62 6,50 1,85 Alarko Holding 4,03 3,96 1,77 Tukaş 4,21 4,14 1,69 Gübre Fabrik. 4,21 4,14 1,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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