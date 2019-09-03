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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,02 0,85 20,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,00 1,67 19,76 Özderici GMYO 1,10 0,92 19,57 Göltaş Çimento 11,60 10,61 9,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,37 8,11 Yataş 6,05 5,63 7,46 İttifak Holding 6,52 6,10 6,89 Tukaş 4,32 4,10 5,37 Coca Cola İçecek 36,98 35,22 5,00 Gözde Girişim 3,08 2,94 4,76 Türk Traktör 36,86 35,20 4,72 Vestel 11,79 11,26 4,71 İpek Doğal Enerji 6,24 5,98 4,35 Türk Telekom 5,65 5,46 3,48 Kardemir (D) 2,13 2,07 2,90 Migros Ticaret 19,20 18,66 2,89 Hürriyet Gzt. 0,75 0,73 2,74 Bera Holding 1,89 1,84 2,72 Trakya Cam 2,65 2,58 2,71 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,61 1,57 2,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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