Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,22 2,04 8,82 GSD Holding 0,95 0,89 6,74 Kerevitaş Gıda 2,45 2,33 5,15 Kardemir (D) 2,30 2,20 4,55 Emlak Konut GMYO 1,31 1,26 3,97 Gersan Elektrik 2,38 2,29 3,93 Sasa Polyester 6,30 6,07 3,79 Gübre Fabrik. 4,53 4,37 3,66 T.S.K.B. 0,92 0,89 3,37 ASELSAN 19,95 19,32 3,26 Türk Hava Yolları 12,20 11,84 3,04 Gentaş 1,44 1,40 2,86 Hürriyet Gzt. 0,79 0,77 2,60 Karsan Otomotiv 1,19 1,16 2,59 Halkbank 6,48 6,33 2,37 Ülker Bisküvi 19,44 19,03 2,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,21 4,13 1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,05 1,90 Mavi Giyim 38,68 38,00 1,79 Aksa 9,49 9,33 1,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

