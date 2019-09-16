Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,04 1,87 9,09 Fenerbahçe Futbol 11,12 10,38 7,13 Çemaş Döküm 1,09 1,02 6,86 Gübre Fabrik. 4,79 4,52 5,97 Tukaş 5,09 4,82 5,60 Özderici GMYO 1,18 1,12 5,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,10 4,55 Anadolu Efes 23,90 22,90 4,37 Gersan Elektrik 2,51 2,42 3,72 Ford Otosan 62,00 60,45 2,56 İttifak Holding 6,80 6,64 2,41 Türk Traktör 39,46 38,68 2,02 Şekerbank 1,02 1,00 2,00 Bim Mağazalar 49,46 48,50 1,98 Koza Madencilik 8,13 7,98 1,88 Gözde Girişim 3,36 3,30 1,82 İpek Doğal Enerji 6,25 6,14 1,79 Ülker Bisküvi 20,60 20,26 1,68 Koç Holding 18,72 18,42 1,63 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 4,36 1,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

