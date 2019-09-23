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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,38 13,16 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 1,95 6,67 Fenerbahçe Futbol 13,12 12,41 5,72 Alarko GMYO 50,50 48,02 5,16 Zorlu Enerji 1,23 1,18 4,24 Alarko Holding 4,62 4,44 4,05 Gözde Girişim 3,53 3,41 3,52 İpek Doğal Enerji 6,40 6,21 3,06 Koza Altın 66,00 64,15 2,88 Kordsa Teknik Tekstil 12,60 12,27 2,69 İttifak Holding 4,41 4,30 2,56 Eczacıbaşı İlaç 2,92 2,85 2,46 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Polisan Holding 2,50 2,45 2,04 Mavi Giyim 43,00 42,16 1,99 Sasa Polyester 6,18 6,07 1,81 Türk Telekom 5,84 5,74 1,74 Yataş 6,13 6,03 1,66 Gübre Fabrik. 4,99 4,91 1,63 İndeks Bilgisayar 7,54 7,43 1,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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