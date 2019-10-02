Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,02 8,09 11,50 İhlas Holding 0,57 0,52 9,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,42 7,14 Tofaş Oto. Fab. 21,96 20,60 6,60 Alarko GMYO 53,90 51,25 5,17 Bera Holding 2,36 2,26 4,42 GSD Holding 0,96 0,92 4,35 Kerevitaş Gıda 2,53 2,44 3,69 Ege Endüstri 510,30 493,50 3,40 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,92 3,26 Gözde Girişim 3,56 3,46 2,89 Netaş Telekom. 9,49 9,23 2,82 Coca Cola İçecek 34,34 33,54 2,39 Turkcell 12,98 12,69 2,29 TAV Havalimanları 24,36 23,88 2,01 Kordsa Teknik Tekstil 12,96 12,72 1,89 Sasa Polyester 6,29 6,19 1,62 Eczacıbaşı İlaç 3,17 3,12 1,60 Koza Altın 66,75 65,75 1,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 4,64 1,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

