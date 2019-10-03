Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 10,68 9,49 12,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,04 4,70 7,23 Odaş Elektrik 1,73 1,68 2,98 Güneş Sigorta 1,80 1,75 2,86 Polisan Holding 2,87 2,81 2,14 Ülker Bisküvi 20,38 19,99 1,95 Fenerbahçe Futbol 13,10 12,86 1,87 Şok Marketler 10,97 10,77 1,86 Tukaş 6,18 6,07 1,81 Coca Cola İçecek 34,90 34,34 1,63 Zorlu Enerji 1,25 1,23 1,63 Migros Ticaret 20,86 20,60 1,26 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,68 1,19 Gözde Girişim 3,60 3,56 1,12 İttifak Holding 4,57 4,52 1,11 Ford Otosan 60,15 59,55 1,01 Koza Madencilik 9,38 9,29 0,97 Mavi Giyim 46,00 45,56 0,97 Eczacıbaşı İlaç 3,20 3,17 0,95 Verusa Holding 16,47 16,35 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

