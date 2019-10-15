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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,18 2,98 6,71 Anadolu Grubu Holding 13,44 12,68 5,99 Doğan Holding 1,66 1,57 5,73 Güneş Sigorta 1,67 1,59 5,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,40 5,00 Polisan Holding 2,61 2,49 4,82 Şişe Cam 4,20 4,01 4,74 Migros Ticaret 19,10 18,24 4,71 Karsan Otomotiv 1,12 1,07 4,67 Gözde Girişim 3,38 3,23 4,64 Pegasus 59,05 56,45 4,61 Trakya Cam 2,96 2,83 4,59 Deva Holding 6,67 6,38 4,55 Alarko Holding 5,11 4,89 4,50 İhlas Holding 0,49 0,47 4,26 Bera Holding 2,00 1,92 4,17 Eczacıbaşı İlaç 3,06 2,94 4,08 Çemaş Döküm 1,07 1,03 3,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 2,10 3,81 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,49 1,44 3,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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