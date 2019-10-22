Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,55 7,13 19,92 Tukaş 5,60 5,08 10,24 Hektaş 15,70 14,80 6,08 Torunlar GMYO 1,69 1,62 4,32 Aksa 9,88 9,48 4,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,01 3,96 Kerevitaş Gıda 2,75 2,65 3,77 MLP Sağlık 13,94 13,45 3,64 Pegasus 67,60 65,25 3,60 İpek Doğal Enerji 6,00 5,83 2,92 Tekfen Holding 17,37 16,90 2,78 Koza Madencilik 8,46 8,24 2,67 Aksa Enerji 2,45 2,39 2,51 Deva Holding 7,13 6,96 2,44 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38 Garanti Bankası 9,32 9,12 2,19 Yataş 5,98 5,86 2,05 Alarko Holding 4,58 4,49 2,00 Türk Traktör 41,60 40,80 1,96 Koç Holding 18,20 17,85 1,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

