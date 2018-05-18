Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.922 -0,49 BIST SINAİ 123.738 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 125.433 0,63 BIST TEKSTIL, DERİ 30.859 0,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.586 -0,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.245 0,61 BIST TAŞ, TOPRAK 75.933 -0,33 BIST METAL ANA 299.115 -1,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.691 1,09 BIST MADENCİLİK 65.262 -0,24 BIST HİZMETLER 73.919 0,11 BIST ELEKTRİK 4.183 0,47 BIST ULAŞTIRMA 160.484 0,65 BIST TURİZM 6.568 0,80 BIST TİCARET 179.965 -1,03 BIST İLETİŞİM 32.232 0,63 BIST SPOR 47.105 -0,20 BIST İNŞAAT 74.913 1,78 BIST MALİ 116.948 1,09 BIST BANKA 144.931 1,30 BIST SİGORTA 314.540 0,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.765 4,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.890 1,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.815 -1,03 BIST TEKNOLOJİ 100.424 -0,88 BIST BİLİŞİM 22.767 0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.381 0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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