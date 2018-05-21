Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.212 0,48 BIST SINAİ 123.742 0,00 BIST GIDA, İÇECEK 124.207 -0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 30.463 -1,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.418 -0,36 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.553 -1,78 BIST TAŞ, TOPRAK 76.238 0,40 BIST METAL ANA 304.433 1,78 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.849 -0,61 BIST MADENCİLİK 67.393 3,27 BIST HİZMETLER 74.315 0,54 BIST ELEKTRİK 4.160 -0,56 BIST ULAŞTIRMA 165.044 2,84 BIST TURİZM 6.560 -0,11 BIST TİCARET 180.086 0,07 BIST İLETİŞİM 32.196 -0,11 BIST SPOR 46.169 -1,99 BIST İNŞAAT 75.046 0,18 BIST MALİ 116.308 -0,55 BIST BANKA 144.419 -0,35 BIST SİGORTA 313.199 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.518 3,33 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.153 -0,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.549 -0,68 BIST TEKNOLOJİ 99.954 -0,47 BIST BİLİŞİM 22.782 0,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.409 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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