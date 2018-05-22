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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.540 0,54 BIST SINAİ 124.854 0,90 BIST GIDA, İÇECEK 124.159 -0,04 BIST TEKSTIL, DERİ 30.835 1,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.716 0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.720 1,25 BIST TAŞ, TOPRAK 76.516 0,36 BIST METAL ANA 307.803 1,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.982 0,83 BIST MADENCİLİK 68.041 0,96 BIST HİZMETLER 74.589 0,37 BIST ELEKTRİK 4.156 -0,09 BIST ULAŞTIRMA 163.573 -0,89 BIST TURİZM 6.586 0,40 BIST TİCARET 180.667 0,32 BIST İLETİŞİM 32.685 1,52 BIST SPOR 46.732 1,22 BIST İNŞAAT 74.848 -0,26 BIST MALİ 118.019 1,47 BIST BANKA 147.716 2,28 BIST SİGORTA 312.347 -0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.151 6,59 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.237 0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.026 1,24 BIST TEKNOLOJİ 99.191 -0,76 BIST BİLİŞİM 22.676 -0,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.404 -0,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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