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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.103 -2,37 BIST SINAİ 122.344 -2,01 BIST GIDA, İÇECEK 120.804 -2,70 BIST TEKSTIL, DERİ 30.289 -1,77 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.677 -2,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.490 -1,30 BIST TAŞ, TOPRAK 75.397 -1,46 BIST METAL ANA 298.198 -3,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.028 -1,42 BIST MADENCİLİK 68.558 0,76 BIST HİZMETLER 73.509 -1,45 BIST ELEKTRİK 4.092 -1,54 BIST ULAŞTIRMA 161.969 -0,98 BIST TURİZM 6.448 -2,10 BIST TİCARET 177.800 -1,59 BIST İLETİŞİM 32.059 -1,92 BIST SPOR 45.739 -2,13 BIST İNŞAAT 75.471 0,83 BIST MALİ 116.874 -0,97 BIST BANKA 146.284 -0,97 BIST SİGORTA 309.674 -0,86 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 95.845 5,15 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.342 -1,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.685 -0,87 BIST TEKNOLOJİ 98.460 -0,74 BIST BİLİŞİM 22.198 -2,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.023 -1,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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