Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.655 -2,45 BIST SINAİ 121.289 -0,86 BIST GIDA, İÇECEK 122.485 1,39 BIST TEKSTIL, DERİ 29.074 -4,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.844 -6,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 91.844 -1,76 BIST TAŞ, TOPRAK 73.647 -2,32 BIST METAL ANA 292.490 -1,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.738 0,52 BIST MADENCİLİK 71.753 4,66 BIST HİZMETLER 73.018 -0,67 BIST ELEKTRİK 3.963 -3,16 BIST ULAŞTIRMA 152.543 -5,82 BIST TURİZM 6.215 -3,61 BIST TİCARET 179.434 0,92 BIST İLETİŞİM 32.755 2,17 BIST SPOR 45.230 -1,11 BIST İNŞAAT 74.904 -0,75 BIST MALİ 115.657 -1,04 BIST BANKA 144.855 -0,98 BIST SİGORTA 311.431 0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.596 -13,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.867 -0,61 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.783 -2,33 BIST TEKNOLOJİ 97.719 -0,75 BIST BİLİŞİM 21.715 -2,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.691 -1,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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