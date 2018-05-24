FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.655 -2,45 BIST SINAİ 121.289 -0,86 BIST GIDA, İÇECEK 122.485 1,39 BIST TEKSTIL, DERİ 29.074 -4,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.844 -6,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 91.844 -1,76 BIST TAŞ, TOPRAK 73.647 -2,32 BIST METAL ANA 292.490 -1,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.738 0,52 BIST MADENCİLİK 71.753 4,66 BIST HİZMETLER 73.018 -0,67 BIST ELEKTRİK 3.963 -3,16 BIST ULAŞTIRMA 152.543 -5,82 BIST TURİZM 6.215 -3,61 BIST TİCARET 179.434 0,92 BIST İLETİŞİM 32.755 2,17 BIST SPOR 45.230 -1,11 BIST İNŞAAT 74.904 -0,75 BIST MALİ 115.657 -1,04 BIST BANKA 144.855 -0,98 BIST SİGORTA 311.431 0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.596 -13,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.867 -0,61 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.783 -2,33 BIST TEKNOLOJİ 97.719 -0,75 BIST BİLİŞİM 21.715 -2,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.691 -1,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruzFons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz
Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladıVali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektrik aboneleri için fatura öderken kazandıran uygulama

Elektrik aboneleri için fatura öderken kazandıran uygulama

Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz

Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz

Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.