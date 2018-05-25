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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.085 0,75 BIST SINAİ 124.575 2,71 BIST GIDA, İÇECEK 123.148 0,54 BIST TEKSTIL, DERİ 29.752 2,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.478 1,48 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.731 3,14 BIST TAŞ, TOPRAK 75.488 2,50 BIST METAL ANA 305.850 4,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.091 0,26 BIST MADENCİLİK 74.083 3,25 BIST HİZMETLER 73.804 1,08 BIST ELEKTRİK 4.008 1,14 BIST ULAŞTIRMA 161.582 5,93 BIST TURİZM 6.416 3,23 BIST TİCARET 179.898 0,26 BIST İLETİŞİM 32.349 -1,24 BIST SPOR 46.362 2,50 BIST İNŞAAT 75.510 0,81 BIST MALİ 117.732 1,79 BIST BANKA 147.926 2,12 BIST SİGORTA 315.876 1,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.957 -16,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.280 1,84 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.136 0,94 BIST TEKNOLOJİ 97.970 0,26 BIST BİLİŞİM 21.879 0,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.342 -1,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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