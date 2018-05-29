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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.840 -0,42 BIST SINAİ 127.176 -1,24 BIST GIDA, İÇECEK 124.632 -1,33 BIST TEKSTIL, DERİ 29.932 -2,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.175 1,09 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.591 -0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 76.023 -1,50 BIST METAL ANA 306.913 -3,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.330 0,16 BIST MADENCİLİK 77.342 0,15 BIST HİZMETLER 75.590 -1,07 BIST ELEKTRİK 4.158 -0,16 BIST ULAŞTIRMA 169.857 -0,53 BIST TURİZM 6.859 0,80 BIST TİCARET 183.029 -0,79 BIST İLETİŞİM 32.730 -2,24 BIST SPOR 49.323 -1,82 BIST İNŞAAT 74.935 -0,80 BIST MALİ 119.205 -1,51 BIST BANKA 149.376 -1,68 BIST SİGORTA 319.632 0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.452 -16,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.512 -1,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.050 0,56 BIST TEKNOLOJİ 98.693 -0,58 BIST BİLİŞİM 22.351 -1,65 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.460 -0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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