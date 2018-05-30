FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.979 0,24 BIST SINAİ 125.824 -1,06 BIST GIDA, İÇECEK 123.617 -0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 30.253 1,07 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.138 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.321 -1,30 BIST TAŞ, TOPRAK 75.839 -0,24 BIST METAL ANA 301.108 -1,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.954 0,44 BIST MADENCİLİK 75.729 -2,09 BIST HİZMETLER 74.307 -1,70 BIST ELEKTRİK 4.176 0,42 BIST ULAŞTIRMA 168.746 -0,65 BIST TURİZM 7.001 2,07 BIST TİCARET 180.575 -1,34 BIST İLETİŞİM 31.592 -3,48 BIST SPOR 48.841 -0,98 BIST İNŞAAT 73.492 -1,93 BIST MALİ 118.255 -0,80 BIST BANKA 148.237 -0,76 BIST SİGORTA 318.696 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.124 -3,67 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.996 -0,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.453 -1,53 BIST TEKNOLOJİ 98.460 -0,24 BIST BİLİŞİM 22.198 -0,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.321 3,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandıGergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.