Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.979 0,24 BIST SINAİ 125.824 -1,06 BIST GIDA, İÇECEK 123.617 -0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 30.253 1,07 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.138 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.321 -1,30 BIST TAŞ, TOPRAK 75.839 -0,24 BIST METAL ANA 301.108 -1,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.954 0,44 BIST MADENCİLİK 75.729 -2,09 BIST HİZMETLER 74.307 -1,70 BIST ELEKTRİK 4.176 0,42 BIST ULAŞTIRMA 168.746 -0,65 BIST TURİZM 7.001 2,07 BIST TİCARET 180.575 -1,34 BIST İLETİŞİM 31.592 -3,48 BIST SPOR 48.841 -0,98 BIST İNŞAAT 73.492 -1,93 BIST MALİ 118.255 -0,80 BIST BANKA 148.237 -0,76 BIST SİGORTA 318.696 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.124 -3,67 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.996 -0,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.453 -1,53 BIST TEKNOLOJİ 98.460 -0,24 BIST BİLİŞİM 22.198 -0,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.321 3,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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