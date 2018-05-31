Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.409 -0,97 BIST SINAİ 123.630 -1,74 BIST GIDA, İÇECEK 121.582 -1,65 BIST TEKSTIL, DERİ 30.063 -0,63 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.970 -2,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.642 0,33 BIST TAŞ, TOPRAK 73.525 -3,05 BIST METAL ANA 291.392 -3,23 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.511 -2,39 BIST MADENCİLİK 75.635 -0,12 BIST HİZMETLER 72.381 -2,59 BIST ELEKTRİK 4.117 -1,42 BIST ULAŞTIRMA 162.407 -3,76 BIST TURİZM 6.827 -2,48 BIST TİCARET 178.835 -0,96 BIST İLETİŞİM 30.343 -3,96 BIST SPOR 46.845 -4,09 BIST İNŞAAT 71.835 -2,25 BIST MALİ 113.251 -4,23 BIST BANKA 140.789 -5,02 BIST SİGORTA 320.137 0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.940 -6,84 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.970 -2,57 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.119 -6,07 BIST TEKNOLOJİ 97.834 -0,64 BIST BİLİŞİM 21.790 -1,84 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.325 -4,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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