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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.734 -1,16 BIST SINAİ 122.824 -0,65 BIST GIDA, İÇECEK 118.004 -2,94 BIST TEKSTIL, DERİ 29.024 -3,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.089 0,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.577 -1,10 BIST TAŞ, TOPRAK 72.999 -0,72 BIST METAL ANA 292.070 0,23 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.478 -0,02 BIST MADENCİLİK 76.266 0,83 BIST HİZMETLER 71.341 -1,44 BIST ELEKTRİK 4.067 -1,21 BIST ULAŞTIRMA 161.231 -0,72 BIST TURİZM 6.776 -0,75 BIST TİCARET 176.917 -1,07 BIST İLETİŞİM 29.570 -2,55 BIST SPOR 46.067 -1,66 BIST İNŞAAT 71.233 -0,84 BIST MALİ 110.846 -2,12 BIST BANKA 135.970 -3,42 BIST SİGORTA 317.466 -0,83 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.599 1,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.889 -0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.531 -1,63 BIST TEKNOLOJİ 97.529 -0,31 BIST BİLİŞİM 21.590 -0,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.899 -1,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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