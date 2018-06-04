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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.491 1,31 BIST SINAİ 123.062 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 119.935 1,64 BIST TEKSTIL, DERİ 28.786 -0,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.274 0,42 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.115 -0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 73.380 0,52 BIST METAL ANA 292.180 0,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.201 -0,91 BIST MADENCİLİK 79.813 4,65 BIST HİZMETLER 71.027 -0,44 BIST ELEKTRİK 4.046 -0,51 BIST ULAŞTIRMA 159.508 -1,07 BIST TURİZM 6.772 -0,07 BIST TİCARET 175.161 -0,99 BIST İLETİŞİM 29.659 0,30 BIST SPOR 47.207 2,48 BIST İNŞAAT 71.818 0,82 BIST MALİ 111.158 0,28 BIST BANKA 136.220 0,18 BIST SİGORTA 315.226 -0,71 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.459 -1,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.229 0,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.773 0,68 BIST TEKNOLOJİ 97.365 -0,17 BIST BİLİŞİM 21.483 -0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.738 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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