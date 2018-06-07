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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.974 1,60 BIST SINAİ 122.853 2,22 BIST GIDA, İÇECEK 117.627 1,31 BIST TEKSTIL, DERİ 28.192 -0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.924 0,84 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.549 4,22 BIST TAŞ, TOPRAK 73.169 0,96 BIST METAL ANA 285.616 1,43 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.679 1,33 BIST MADENCİLİK 79.933 3,74 BIST HİZMETLER 68.990 1,16 BIST ELEKTRİK 4.040 1,23 BIST ULAŞTIRMA 149.026 -0,67 BIST TURİZM 6.627 0,70 BIST TİCARET 172.310 3,02 BIST İLETİŞİM 29.356 1,09 BIST SPOR 43.421 -2,56 BIST İNŞAAT 69.320 0,33 BIST MALİ 111.437 2,39 BIST BANKA 137.262 2,85 BIST SİGORTA 306.990 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.414 0,76 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.436 2,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.897 1,19 BIST TEKNOLOJİ 91.532 -5,43 BIST BİLİŞİM 21.240 0,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.669 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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