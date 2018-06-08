Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.658 -0,54 BIST SINAİ 119.059 -3,09 BIST GIDA, İÇECEK 120.670 2,59 BIST TEKSTIL, DERİ 26.856 -4,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.309 -1,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.206 -2,35 BIST TAŞ, TOPRAK 73.097 -0,10 BIST METAL ANA 265.751 -6,96 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.681 -1,47 BIST MADENCİLİK 74.954 -6,23 BIST HİZMETLER 66.706 -3,31 BIST ELEKTRİK 4.019 -0,52 BIST ULAŞTIRMA 133.591 -10,36 BIST TURİZM 6.554 -1,10 BIST TİCARET 169.149 -1,83 BIST İLETİŞİM 29.221 -0,46 BIST SPOR 42.363 -2,44 BIST İNŞAAT 68.074 -1,80 BIST MALİ 109.083 -2,11 BIST BANKA 132.904 -3,17 BIST SİGORTA 302.199 -1,56 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.424 -1,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.842 -0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.765 -0,38 BIST TEKNOLOJİ 90.261 -1,39 BIST BİLİŞİM 20.794 -2,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.294 -1,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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