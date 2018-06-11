Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.902 0,42 BIST SINAİ 120.503 1,21 BIST GIDA, İÇECEK 121.462 0,66 BIST TEKSTIL, DERİ 25.953 -3,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.905 -0,93 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.409 1,24 BIST TAŞ, TOPRAK 73.314 0,30 BIST METAL ANA 271.447 2,14 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.124 1,83 BIST MADENCİLİK 73.646 -1,75 BIST HİZMETLER 67.049 0,51 BIST ELEKTRİK 3.955 -1,59 BIST ULAŞTIRMA 138.859 3,94 BIST TURİZM 6.599 0,69 BIST TİCARET 168.132 -0,60 BIST İLETİŞİM 29.281 0,21 BIST SPOR 42.167 -0,46 BIST İNŞAAT 69.053 1,44 BIST MALİ 109.482 0,37 BIST BANKA 132.904 0,00 BIST SİGORTA 299.532 -0,88 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.745 0,57 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.899 1,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.495 -0,78 BIST TEKNOLOJİ 91.103 0,93 BIST BİLİŞİM 20.683 -0,53 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.704 1,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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