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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.876 -0,04 BIST SINAİ 119.184 -1,09 BIST GIDA, İÇECEK 117.786 -3,03 BIST TEKSTIL, DERİ 26.537 2,25 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.767 -0,32 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.935 -0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 72.772 -0,74 BIST METAL ANA 269.291 -0,79 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.859 -0,93 BIST MADENCİLİK 71.168 -3,36 BIST HİZMETLER 65.772 -1,90 BIST ELEKTRİK 3.962 0,18 BIST ULAŞTIRMA 131.503 -5,30 BIST TURİZM 6.662 0,95 BIST TİCARET 166.214 -1,14 BIST İLETİŞİM 29.045 -0,80 BIST SPOR 41.352 -1,93 BIST İNŞAAT 67.017 -2,95 BIST MALİ 108.191 -1,18 BIST BANKA 131.887 -0,77 BIST SİGORTA 298.457 -0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.460 4,79 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.451 -1,86 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.883 -1,77 BIST TEKNOLOJİ 89.742 -1,49 BIST BİLİŞİM 20.514 -0,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.503 -0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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