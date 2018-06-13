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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.829 -0,08 BIST SINAİ 116.846 -1,96 BIST GIDA, İÇECEK 115.490 -1,95 BIST TEKSTIL, DERİ 25.858 -2,56 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.883 -2,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.078 -1,90 BIST TAŞ, TOPRAK 71.836 -1,29 BIST METAL ANA 267.625 -0,62 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.030 -2,84 BIST MADENCİLİK 65.490 -7,98 BIST HİZMETLER 64.507 -1,92 BIST ELEKTRİK 3.901 -1,53 BIST ULAŞTIRMA 127.911 -2,73 BIST TURİZM 6.644 -0,27 BIST TİCARET 164.347 -1,12 BIST İLETİŞİM 28.347 -2,40 BIST SPOR 40.358 -2,40 BIST İNŞAAT 66.854 -0,24 BIST MALİ 106.484 -1,58 BIST BANKA 130.154 -1,31 BIST SİGORTA 298.284 -0,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.145 7,88 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.746 -2,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.312 -1,68 BIST TEKNOLOJİ 88.473 -1,41 BIST BİLİŞİM 19.845 -3,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.463 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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