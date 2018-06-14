Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.913 0,14 BIST SINAİ 118.447 1,37 BIST GIDA, İÇECEK 116.921 1,24 BIST TEKSTIL, DERİ 26.206 1,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.722 -0,39 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.884 1,88 BIST TAŞ, TOPRAK 72.735 1,25 BIST METAL ANA 269.865 0,84 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.640 1,23 BIST MADENCİLİK 67.558 3,16 BIST HİZMETLER 65.892 2,15 BIST ELEKTRİK 3.902 0,03 BIST ULAŞTIRMA 128.382 0,37 BIST TURİZM 6.595 -0,74 BIST TİCARET 171.209 4,18 BIST İLETİŞİM 28.847 1,76 BIST SPOR 40.283 -0,19 BIST İNŞAAT 66.900 0,07 BIST MALİ 106.999 0,48 BIST BANKA 130.371 0,17 BIST SİGORTA 303.590 1,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.605 3,84 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.299 0,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.664 1,05 BIST TEKNOLOJİ 86.253 -2,51 BIST BİLİŞİM 19.465 -1,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.484 0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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