Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.568 -0,59 BIST SINAİ 117.579 -0,73 BIST GIDA, İÇECEK 115.092 -1,56 BIST TEKSTIL, DERİ 25.646 -2,14 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.595 -0,30 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.286 1,43 BIST TAŞ, TOPRAK 72.592 -0,20 BIST METAL ANA 265.257 -1,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.805 0,12 BIST MADENCİLİK 61.707 -8,66 BIST HİZMETLER 63.938 -2,97 BIST ELEKTRİK 3.943 1,04 BIST ULAŞTIRMA 124.965 -2,66 BIST TURİZM 6.508 -1,33 BIST TİCARET 164.038 -4,19 BIST İLETİŞİM 27.723 -3,90 BIST SPOR 40.030 -0,63 BIST İNŞAAT 67.915 1,52 BIST MALİ 105.738 -1,18 BIST BANKA 128.759 -1,24 BIST SİGORTA 300.366 -1,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.022 -8,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.203 -1,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.892 0,68 BIST TEKNOLOJİ 82.725 -4,09 BIST BİLİŞİM 19.089 -1,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.202 -1,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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