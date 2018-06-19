Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.058 0,84 BIST SINAİ 119.285 1,45 BIST GIDA, İÇECEK 114.642 -0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 26.459 3,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.099 1,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.786 0,50 BIST TAŞ, TOPRAK 73.589 1,37 BIST METAL ANA 275.147 3,73 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.307 0,38 BIST MADENCİLİK 62.612 1,47 BIST HİZMETLER 64.540 0,94 BIST ELEKTRİK 3.999 1,43 BIST ULAŞTIRMA 127.741 2,22 BIST TURİZM 6.583 1,16 BIST TİCARET 163.626 -0,25 BIST İLETİŞİM 28.002 1,00 BIST SPOR 40.247 0,54 BIST İNŞAAT 70.040 3,13 BIST MALİ 107.251 1,43 BIST BANKA 131.049 1,78 BIST SİGORTA 297.567 -0,93 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.444 2,33 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.069 1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.146 0,75 BIST TEKNOLOJİ 85.290 3,10 BIST BİLİŞİM 19.139 0,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.444 1,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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