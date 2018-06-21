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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.290 0,62 BIST SINAİ 119.005 0,31 BIST GIDA, İÇECEK 116.715 0,93 BIST TEKSTIL, DERİ 26.522 -1,26 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.785 0,77 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.563 -1,09 BIST TAŞ, TOPRAK 74.774 1,84 BIST METAL ANA 266.908 -0,08 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.357 2,99 BIST MADENCİLİK 59.178 -1,55 BIST HİZMETLER 65.453 1,24 BIST ELEKTRİK 4.005 -0,80 BIST ULAŞTIRMA 128.986 2,29 BIST TURİZM 6.785 1,84 BIST TİCARET 162.836 1,23 BIST İLETİŞİM 28.912 0,63 BIST SPOR 41.141 1,18 BIST İNŞAAT 73.456 1,59 BIST MALİ 108.107 0,21 BIST BANKA 131.481 0,04 BIST SİGORTA 303.565 1,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.095 -1,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.112 0,64 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.611 -0,44 BIST TEKNOLOJİ 88.398 1,69 BIST BİLİŞİM 19.005 -0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.562 -0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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