Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.582 0,49 BIST SINAİ 119.993 0,83 BIST GIDA, İÇECEK 118.375 1,42 BIST TEKSTIL, DERİ 26.055 -1,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.728 -0,13 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.400 0,84 BIST TAŞ, TOPRAK 74.310 -0,62 BIST METAL ANA 267.786 0,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.530 2,29 BIST MADENCİLİK 59.072 -0,18 BIST HİZMETLER 65.844 0,60 BIST ELEKTRİK 3.968 -0,92 BIST ULAŞTIRMA 128.494 -0,38 BIST TURİZM 6.681 -1,53 BIST TİCARET 168.011 3,18 BIST İLETİŞİM 28.440 -1,63 BIST SPOR 41.332 0,46 BIST İNŞAAT 74.659 1,64 BIST MALİ 109.165 0,98 BIST BANKA 133.084 1,22 BIST SİGORTA 308.819 1,73 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.942 -1,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.716 0,79 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.652 0,12 BIST TEKNOLOJİ 87.831 -0,64 BIST BİLİŞİM 18.822 -0,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.651 0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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