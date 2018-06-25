Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.138 0,93 BIST SINAİ 118.559 -1,20 BIST GIDA, İÇECEK 117.680 -0,59 BIST TEKSTIL, DERİ 25.657 -1,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.793 0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.112 1,70 BIST TAŞ, TOPRAK 73.441 -1,17 BIST METAL ANA 262.748 -1,88 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.436 -5,72 BIST MADENCİLİK 59.122 0,08 BIST HİZMETLER 65.310 -0,81 BIST ELEKTRİK 3.923 -1,14 BIST ULAŞTIRMA 125.798 -2,10 BIST TURİZM 6.757 1,13 BIST TİCARET 165.227 -1,66 BIST İLETİŞİM 28.785 1,21 BIST SPOR 40.781 -1,33 BIST İNŞAAT 73.315 -1,80 BIST MALİ 105.926 -2,97 BIST BANKA 127.353 -4,31 BIST SİGORTA 306.623 -0,71 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.666 1,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.618 -1,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.326 -0,94 BIST TEKNOLOJİ 88.533 0,80 BIST BİLİŞİM 18.781 -0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.680 0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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