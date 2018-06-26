Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.575 0,73 BIST SINAİ 118.948 0,33 BIST GIDA, İÇECEK 115.568 -1,79 BIST TEKSTIL, DERİ 25.931 1,07 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.819 2,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.883 -1,20 BIST TAŞ, TOPRAK 73.255 -0,25 BIST METAL ANA 268.688 2,26 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.202 0,57 BIST MADENCİLİK 61.129 3,39 BIST HİZMETLER 65.704 0,60 BIST ELEKTRİK 3.985 1,58 BIST ULAŞTIRMA 129.330 2,81 BIST TURİZM 6.783 0,39 BIST TİCARET 164.312 -0,55 BIST İLETİŞİM 28.832 0,16 BIST SPOR 41.246 1,14 BIST İNŞAAT 73.494 0,24 BIST MALİ 106.351 0,40 BIST BANKA 128.420 0,84 BIST SİGORTA 310.842 1,38 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.727 -1,52 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.250 -0,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.629 0,89 BIST TEKNOLOJİ 91.436 3,28 BIST BİLİŞİM 18.870 0,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.644 -0,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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