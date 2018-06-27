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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.959 0,63 BIST SINAİ 118.456 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 116.703 0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 27.159 4,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.035 5,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.686 -3,17 BIST TAŞ, TOPRAK 74.165 1,24 BIST METAL ANA 267.776 -0,34 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.392 0,89 BIST MADENCİLİK 63.026 3,10 BIST HİZMETLER 67.706 3,05 BIST ELEKTRİK 4.102 2,93 BIST ULAŞTIRMA 136.696 5,70 BIST TURİZM 7.006 3,28 BIST TİCARET 166.816 1,52 BIST İLETİŞİM 29.979 3,98 BIST SPOR 42.814 3,80 BIST İNŞAAT 72.939 -0,76 BIST MALİ 109.085 2,57 BIST BANKA 132.511 3,19 BIST SİGORTA 312.970 0,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.236 -0,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.681 1,90 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.311 1,97 BIST TEKNOLOJİ 93.562 2,32 BIST BİLİŞİM 19.369 2,64 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.109 2,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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