Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 61.815 1,40 BIST SINAİ 118.603 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 115.830 -0,75 BIST TEKSTIL, DERİ 27.418 0,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.159 0,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.900 0,22 BIST TAŞ, TOPRAK 74.780 0,83 BIST METAL ANA 267.700 -0,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.787 -0,45 BIST MADENCİLİK 65.436 3,82 BIST HİZMETLER 68.382 1,00 BIST ELEKTRİK 4.116 0,36 BIST ULAŞTIRMA 135.599 -0,80 BIST TURİZM 7.266 3,71 BIST TİCARET 170.617 2,28 BIST İLETİŞİM 30.258 0,93 BIST SPOR 43.917 2,58 BIST İNŞAAT 73.070 0,18 BIST MALİ 109.127 0,04 BIST BANKA 132.612 0,08 BIST SİGORTA 310.626 -0,75 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.907 -0,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.605 -0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.484 0,49 BIST TEKNOLOJİ 94.949 1,48 BIST BİLİŞİM 19.643 1,42 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.343 1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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