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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 63.021 1,95 BIST SINAİ 119.333 0,62 BIST GIDA, İÇECEK 118.241 2,08 BIST TEKSTIL, DERİ 27.918 1,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.862 1,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.617 0,73 BIST TAŞ, TOPRAK 76.068 1,72 BIST METAL ANA 267.856 0,06 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.577 0,59 BIST MADENCİLİK 63.735 -2,60 BIST HİZMETLER 68.070 -0,46 BIST ELEKTRİK 4.162 1,11 BIST ULAŞTIRMA 134.759 -0,62 BIST TURİZM 7.181 -1,16 BIST TİCARET 169.551 -0,63 BIST İLETİŞİM 29.868 -1,29 BIST SPOR 43.975 0,13 BIST İNŞAAT 75.529 3,37 BIST MALİ 109.747 0,57 BIST BANKA 132.755 0,11 BIST SİGORTA 312.243 0,52 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.687 1,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.834 1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.329 -0,44 BIST TEKNOLOJİ 96.360 1,49 BIST BİLİŞİM 20.850 6,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.565 1,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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