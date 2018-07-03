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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.117 2,25 BIST SINAİ 120.439 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 115.422 -1,44 BIST TEKSTIL, DERİ 27.868 -0,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.294 -0,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.545 2,49 BIST TAŞ, TOPRAK 75.260 0,54 BIST METAL ANA 276.969 2,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.077 -1,31 BIST MADENCİLİK 62.746 -0,81 BIST HİZMETLER 68.040 -0,16 BIST ELEKTRİK 4.137 -0,62 BIST ULAŞTIRMA 137.415 -1,09 BIST TURİZM 7.391 1,84 BIST TİCARET 167.959 0,10 BIST İLETİŞİM 29.765 0,67 BIST SPOR 43.169 -1,45 BIST İNŞAAT 75.707 -1,70 BIST MALİ 108.864 -1,13 BIST BANKA 131.249 -1,49 BIST SİGORTA 312.190 -0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.227 1,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.653 -0,71 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.804 -0,88 BIST TEKNOLOJİ 98.707 0,28 BIST BİLİŞİM 20.616 -0,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.574 0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada endekslerin değişimi

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