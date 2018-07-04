Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 62.734 -3,66 BIST SINAİ 119.970 -0,39 BIST GIDA, İÇECEK 115.969 0,47 BIST TEKSTIL, DERİ 27.726 -0,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.877 1,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.288 -1,25 BIST TAŞ, TOPRAK 75.578 0,42 BIST METAL ANA 276.403 -0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.684 -0,29 BIST MADENCİLİK 62.519 -0,36 BIST HİZMETLER 69.220 1,73 BIST ELEKTRİK 4.176 0,95 BIST ULAŞTIRMA 138.522 0,81 BIST TURİZM 7.439 0,65 BIST TİCARET 171.811 2,29 BIST İLETİŞİM 30.497 2,46 BIST SPOR 43.330 0,37 BIST İNŞAAT 75.805 0,13 BIST MALİ 109.817 0,88 BIST BANKA 133.146 1,45 BIST SİGORTA 310.516 -0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.893 1,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.801 0,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.884 0,23 BIST TEKNOLOJİ 99.716 1,02 BIST BİLİŞİM 20.919 1,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.865 1,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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