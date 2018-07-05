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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 61.926 -1,29 BIST SINAİ 122.040 1,73 BIST GIDA, İÇECEK 117.148 1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 27.999 0,98 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.520 1,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.698 1,42 BIST TAŞ, TOPRAK 76.356 1,03 BIST METAL ANA 283.750 2,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.011 0,99 BIST MADENCİLİK 64.725 3,53 BIST HİZMETLER 70.845 2,35 BIST ELEKTRİK 4.268 2,20 BIST ULAŞTIRMA 142.798 3,09 BIST TURİZM 7.457 0,24 BIST TİCARET 175.072 1,90 BIST İLETİŞİM 31.266 2,52 BIST SPOR 43.786 1,05 BIST İNŞAAT 76.294 0,64 BIST MALİ 111.246 1,30 BIST BANKA 135.307 1,62 BIST SİGORTA 311.062 0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.323 0,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.561 0,98 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.172 0,83 BIST TEKNOLOJİ 104.931 5,23 BIST BİLİŞİM 21.266 1,66 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.148 1,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada endekslerin değişimi

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