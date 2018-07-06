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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.138 -2,89 BIST SINAİ 121.068 -0,80 BIST GIDA, İÇECEK 115.367 -1,52 BIST TEKSTIL, DERİ 27.780 -0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.293 -0,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.844 -0,85 BIST TAŞ, TOPRAK 75.806 -0,72 BIST METAL ANA 282.238 -0,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.910 -0,82 BIST MADENCİLİK 64.463 -0,40 BIST HİZMETLER 70.749 -0,14 BIST ELEKTRİK 4.216 -1,22 BIST ULAŞTIRMA 143.154 0,25 BIST TURİZM 7.382 -1,01 BIST TİCARET 173.024 -1,17 BIST İLETİŞİM 31.666 1,28 BIST SPOR 43.590 -0,45 BIST İNŞAAT 75.635 -0,86 BIST MALİ 110.746 -0,45 BIST BANKA 134.903 -0,30 BIST SİGORTA 311.115 0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.174 -4,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.131 -0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.858 -0,89 BIST TEKNOLOJİ 107.980 2,91 BIST BİLİŞİM 21.070 -0,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.121 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada endekslerin değişimi

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